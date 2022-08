Cabo Verde

Pilotos expõem fragilidades da TACV - Cabo Verde Airlines

Pilotos expõem fragilidades da TACV - Cabo Verde Airlines. © TACV

Texto por: Odair Santos 2 min

O maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, associa-se às declarações do Sindicato Nacional de Pilotos de Aviação Civil que, numa carta, expõe as fragilidades da TACV - Cabo Verde Airlines, exigindo medidas do Governo e chamando à atenção a autoridade aeronáutica de Cabo Verde.