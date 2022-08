Estados Unidos prometem ajuda perante crise alimentar

#Cabo Verde/EUA

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, falou à comunicação social após um encontro com primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. Praia, Cabo Verde, 7 de Agosto de 2022.

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, esteve, este domingo, na cidade da Praia, e apontou Cabo Verde como um dos países que sofre as consequências da guerra na Ucrânia. A diplomata disse que nenhum país está imune ao impacto da guerra na Ucrânia e que os Estados Unidos querem "ajudar o mundo a enfrentar" os problemas de segurança alimentar.

Este domingo, no final do périplo que a levou também ao Uganda e Gana, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, apontou Cabo Verde como um dos países que sofre as consequências da guerra na Ucrânia.

“Hoje, com o primeiro-ministro, discutimos detalhadamente a crise de segurança alimentar. Porque aqui em Cabo Verde 10% da população já está a enfrentar problemas de segurança alimentar. Ninguém e nenhum país está imune ao impacto devastador da guerra da Rússia na Ucrânia, incluindo nações insulares como esta. Como afirmei em Accra, os Estados Unidos estão aqui para ajudar o mundo a enfrentar esta crise”, afirmou a responsável, depois de se ter reunido com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Linda Thomas-Greenfield disse que a viagem a África já estava programada há muito e que “não foi uma resposta” à deslocação que o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, realizou ao continente dias antes. Porém, Linda Thomas-Greenfield aproveitou para responsabilizar Moscovo pela crise alimentar mundial: “ A viagem que iniciei esta semana foi planeada há muito. Tenho trabalhado com os governos do Uganda e Gana para esta visita. Houve atrasos infelizmente, mas não acontece em resposta à visita do ministro russo. Mas, deixa-me clarificar. O que ele esteve aqui a fazer é tentar desculpar-se por aquilo que fizeram na Ucrânia. Atacaram um país vizinho e criaram uma crise global que conduziu à situação de insegurança alimentar em todo o mundo. E eles estiveram aqui [África] para defender isso, não para aceitar a responsabilidade. E não há ninguém para culpar pelo que está a acontecer a não ser a própria Rússia. E eles podem corrigir isso, parando a guerra na Ucrânia.”

Linda Thomas-Greenfield convidou, ainda, Ulisses Correia e Silva para participar na Cimeira Estados Unidos-África, de 13 a 15 de Dezembro, em Washington. Por outro lado, a embaixadora destacou Cabo Verde como um exemplo e um modelo para todo o continente africano, no que toca ao respeito pelos processos democráticos, justiça e direitos humanos.

Por sua vez, o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, indicou que o governo está a considerar uma candidatura à Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, depois do desafio lançado por Linda Thomas-Greenfield.

“O senhor primeiro-ministro recebeu a sugestão dos EUA. Fundamental nesta questão é saber que Cabo Verde é um país exemplar, nas palavras da senhora embaixadora, em termos de democracia, em termos de respeito pelos direitos do homem. E nós consideraremos com muita, muita atenção, uma possível candidatura de Cabo Verde à Comissão dos Direitos Humanos, visto que nós somos defensores intransigentes dos Direitos humanos na arena internacional”, disse Rui Figueiredo Soares.

