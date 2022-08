Cabo Verde: centenas de pessoas manifestam-se por melhores condições de vida

Manifestação/Cabo Verde

Em Cabo Verde, centenas de cidadãos percorreram, na tarde desta sexta-feira, 20 de Agosto, as ruas da cidade da Praia reivindicando mais saúde, mais emprego, mais transportes, mais educação, mais segurança, mais transparência na gestão da coisa pública, melhor justiça e salário justo.

A manifestação foi convocada pela Rede das Associações Comunitárias e Movimentos Sociais da cidade Praia, que estão descontentes com a governação do país e da capital.

Bernardino Gonçalves, porta-voz dos promotores do protesto, disse que a cidade da Praia e Cabo Verde podem estar melhores.

"A cidade e o país podem estar melhores. A insegurança e a justiça que nós temos não é a melhor. O desemprego que temos, as excessivas birras, quezilas partidárias que os cidadãos sentem que bloqueiam as suas vidas no quotidiano", disse Bernardino Gonçalves.

Por sua vez, o governo mostra-se atento às reivindicações dos cidadãos e o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia garante que o excutivo está a ouvir às vozes das ruas.

"[Cabo Verde] um país livre, é um país democrático. As pessoas têm o direito de se manifestarem. Nós, enquanto governo, temos a obrigação de ouvir, de escutar e, em função disso, tomar as melhores decisões, que é o que estamos a tentar fazer todos os dias", salientou Olavo Correia.

De salientar que, nas últimas semanas, têm existido várias reinvindicações da sociedade civil, que pedem medidas para mitigar o aumento dos preços no país.

