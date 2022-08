Parceiros sociais decidem aumento faseado do salário mínimo em Cabo Verde

Cabo Verde

Na sequência da última reunião do Conselho de Concertação Social, ficou estabelecido que o aumento do salário mínimo nacional em Cabo Verde será faseado e haverá actualização para ordenados mais baixos.

Na última reunião do Conselho de Concertação Social, os parceiros sociais acordaram que o aumento do salário mínimo nacional será faseado nos próximos dois anos, como explica o presidente da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz.

“Há dois anos que não houve actualização do salário mínimo; entre não haver e haver uma proposta de sua actualização em 2023, de 13 para 14 mil escudos e 2024 de 14 para 15 mil escudos. Nós defendemos essa posição, se para não haver nada, haja essa actualização” disse o presidente da CCSL

Quanto à actualização dos salários, haverá aumento somente para os ordenados mais baixos. Estão sobre a mesa três cenários, como avança o Vice-primeiro-ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia.

“O primeiro cenário seria o Estado continuar a fazer uma transferência directa de renda para as famílias com menos procedentes e que precisam de apoio do Estado; o segundo, uma actualização salarial nominal apenas para os rendimentos mais baixos e mais afectados pelos aumentos de preços e em terceiro lugar, o cenário seria fazer uma actualização ao nível dos escalões de impostos das pessoas singulares, para anular os impactos do aumento de preços” disse Olavo Correia.

Agora, os três cenários vão ser analisados pela comissão técnica e seguem para aprovação em sede de Concertação Social.

