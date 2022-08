Cabo Verde: bombeiros de Praia em greve por tempo indeterminado

Cabo Verde

Desde 01 de Agosto que os bombeiros municipais da cidade da Praia encontram-se em greve por tempo indeterminado. Os grevistas dizem que sabem das consequências que a paralisação dos serviços está a ter na capital do país com dezenas de ocorrências a ficarem sem ser atendidas.

Publicidade Continuar a ler

O presidente do sindicato que representa os bombeiros municipais da cidade da Praia, Gilberto Lima, garante que a greve é para continuar enquanto não forem resolvidas as reivindicações.

“Os bombeiros estão em greve e vão continuar em greve até prova em contrário, ou seja, enquanto não se resolver as pendências, isto é, os subsídios de risco que não foram pagos a alguns bombeiros e também a questão do subsídio de alimentação. Caso não se verifique vamos continuar nesta greve por tempo indeterminado” disse o presidente do Sindicato de Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura e Florestas, Serviços Marítimo e Portuário (SIACSA), Gilberto Lima.

Os bombeiros municipais da cidade da Praia reclamam também horas extraordinárias e a regularização da promoção e progressão na carreira.

A câmara municipal da Praia solicitou ao governo para decretar requisição civil, mas as autoridades centrais ainda não atenderam o pedido da autarquia da capital. O sindicato avança que os serviços mínimos estão a ser garantidos pelos bombeiros municipais da Praia, por isso, não há motivos para a requisição civil.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

Correspondência de Odair Santos, 22/08/2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro