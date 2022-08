Tribunal colectivo começa a julgar deputado da UCID Amadeu Oliveira

Justiça

O deputado da UCID, Amadeu Oliveira, começou a ser julgado esta segunda-feira, 29 de Agosto, no Tribunal da Comarca de São Vicente, e pela primeira vez por um colectivo de três juízes, o que para a defesa pode vir a significar “outra postura”.

A audiência de discussão e julgamento do deputado da UCID, Amadeu Oliveira, em prisão preventiva há mais um ano, começou hoje no Tribunal da Comarca de São Vicente.

O deputado da UCID é acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coacção ou perturbação do funcionamento de Órgão Constitucional e dois crimes de ofensa a pessoa colectiva.

A audiência de julgamento do deputado da UCID e advogado, Amadeu Oliveira, teve início às 9h35 minutos desta segunda-feira e está a ser conduzida por um colectivo de três juízes.

Salvador Mascarenhas do Movimento Cívico Sokols, um dos movimentos que têm criticado a prisão preventiva do deputado, disse que tentou assistir à audiência de julgamento, mas não conseguiu porque a sala tem menos capacidade do que o tribunal comunicou que seriam 50 lugares. Apenas vinte pessoas conseguiram entrar. Apesar de revoltado e de considerar o processo ilegal, o líder do movimento cívico Sokols, Salvador Mascarenhas, espera que seja feita justiça.

“Apesar deste processo estar pujado de ilegalidade, nós acreditamos que a justiça poderá existir e poderão emendar a mão. Este julgamento tem três juízes, o que pode significar que tenha mais lisura e estamos à espera que corra bem, apesar de ter começado mal. Corra bem no sentido de ser feita justiça, que as provas sejam apresentadas, que não haja nenhuma ilegalidade. Nós queremos justiça e é o que o Amadeu Oliveira também quer”, disse ainda Salvador Mascarenhas.

O deputado da UCID, Amadeu Oliveira que foi detido fora de flagrante delito é acusado no processo mais mediático e ocorrido após as eleições legislativas de 2021 dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de Órgão Constitucional e ofensa a pessoa coletiva.

Em causa estão várias acusações que fez contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e a fuga do país do condenado inicialmente a 11 anos de prisão por homicídio – pena depois revista para nove anos - Arlindo Teixeira, em Junho do ano passado, com destino a França.

