Dois casos suspeitos de varíola dos macacos em Cabo Verde

Varíola dos macacos/Cabo Verde

Em Cabo Verde, há dois casos suspeitos de varíola dos macacos que estão em tratamento no Hospital Baptista de Sousa.

A informação foi avançada à imprensa pelo director clínico do segundo maior hospital de Cabo Verde, na sequência de uma acção de capacitação, que visa dotar e reforçar os funcionários do hospital central de São Vicente de conhecimentos sobre o vírus, nomeadamente, no que diz respeito a aspectos clínicos, diagnóstico laboratorial e manejo hospitalar.

O diretor clínico do Hospital Baptista de Sousa, Paulo Almeida, disse que a população deve apostar na prevenção.

“Sendo uma doença que pode ser transmitida por gotículas pela parte respiratória, o uso de máscara é fundamental. Também à semelhança da Covid-19, deve evitar-se o contacto direto com uma pessoa com a doença. Lavar as mãos e uso de álcool gel são eficazes na prevenção da doença” disse o médico, Paulo Almeida.

O médico acrescentou depois que a varíola de macacos se manifesta também, através de lesões na pele, na forma de bolhas ou feridas, que podem aparecer em diversas partes do corpo, como rosto, mãos, pés, olhos, boca ou genitais.

Recorde-se que, no mês passado, o Ministério da Saúde reportou dois casos suspeitos de varíola dos macacos que não se confirmaram.

A Direção Nacional da Saúde garante que todos os hospitais e centros de saúde do arquipélago estão com orientações claras sobre os procedimentos a adoptar em caso de surgimento da doença no país.

A varíola dos macacos é uma doença infecciosa, causada pelo vírus monkeypox e pode ser transmitida aos humanos através de animais selvagens infectados ou de uma pessoa infectada para outra.

