Onda tropical chega a Cabo Verde e pode atingir ilhas de São Nicolau e Santo Antão

Cabo Verde está sob o efeito de onda tropical e Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica anuncia previsão de chuva moderada e mais intensa nas zonas altas de Barlavento. Odair Santos, o nosso correspondente traz mais informações.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica alerta para a possibilidade do agravamento do estado de tempo nas próximas horas, com a formação de um sistema de baixa pressão associada a uma onda tropical, sendo que no fim do dia desta quarta-feira algumas ilhas do barlavento cabo-verdiana vão ter chuva moderada, como avançou à rádio televisão cabo-verdiana, o meteorologista, José Pimenta Lima.

“Pelas nossas previsões vamos ter sim esses dois dias [31 de Agosto e 01 de Setembro] com chuvas, em certos momentos uma chuva moderada mais intensa. Maior concentração, eventualmente, nas ilhas do noroeste, portanto de barlavento, mais para São Nicolau e Santo Antão, muita ventania, embora nas zonas altas sempre é de se acautelar algum aumento do vento" disse o meteorologista, José Pimenta Lima.

Nos últimos tem chovido, nalgumas ilhas mais agrícolas do país, o que tem animado os cabo-verdianos, na expectativa de um bom ano agrícola. Após mais de três anos de seca severa.

Por sua vez, o Instituto Marítimo Portuário já interditou a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional devido à previsão de agravamento do estado do tempo no arquipélago.

Uma onda tropical é um fenómeno metereológico que normalmente acontece em alto mar e onda não significa ondulação, mas sim uma onde atmosférica. Uma onda tropical caracteriza-se por ser uma zona de baixa pressão atmosférica que podem ou não originar tempestades tropicais.

