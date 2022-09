Cabo Verde inaugura embaixada em Rabat e consulado em Dakhla para “defender os seus interesses”

Diplomacia

Cabo Verde está a defender os seus interesses na região africana com a abertura da missão diplomática no Reino de Marrocos, é desta forma que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soaresjustifica a inauguração da Embaixada de Cabo Verde em Rabat e consulado em Dakhla.

“Esta abertura é justificada, podemos dizer, pela defesa dos interesses de Cabo Verde aqui na região africana, na região do norte de África e uma possível ponte também com outros países. Rabat tornou-se a grande rotunda diplomática, um ponto de encontro de muitas missões diplomáticas e, a partir daqui de Marrocos nós podemos estender a nossa ação aos países do Médio Oriente, por exemplo, além de, é preciso dizê-lo de forma clara, podemos contar com o aprofundamento especial das relações com Marrocos que tem muito a dar a Cabo Verde e nós também”, disse Rui Figueiredo Soares, chefe da diplomacia cabo-verdiana.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares disse ainda que Cabo Verde e Marrocos vão explorar a cooperação no âmbito dos transportes aéreos e marítimos e até o início do próximo ano os dois países vão assinar um protocolo de isenção de vistos “para estreitar as relações” entre os cidadãos de Cabo Verde e do Reino de Marrocos.

“A garantia que me deu o senhor ministro [dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Africana e dos Marroquinos Residentes no Exterior, Nasser Bourita] é que cumprindo os procedimentos necessários nesta questão entre dois a três meses, no máximo até o inicio do próximo ano, poderemos ter o processo concluído para facilitar a troca de visitas de cabo-verdianos que venham à Marrocos e marroquinos que vão a Cabo Verde e este será um passo importantíssimo para estreitar as relações”afirmou Rui Figueiredo Soares

O chefe da diplomacia cabo-verdiana, termina, nesta quinta-feira, 01, uma visita ao Reino de Marrocos com um encontro, em Casablanca, com os dirigentes da Royal Air Maroc para“explorar vias de possíveis áreas de cooperação com a TACV – Cabo Verde Airlines”.

