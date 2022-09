Cabo Verde

Governo cabo-verdiano não valida as contas de 2021 da CV Interilhas

Áudio 01:22

CV Interilhas. © Cortesia cvinterilhas.cv

Texto por: Odair Santos 1 min

O Governo cabo-verdiano não valida as contas de 2021 da concessionária do serviço público marítimo de passageiros e cargas, CV Interilhas, porque as contas “não batem” com as do governo.