Cabo Verde: “Jovens devem assumir identidades como agentes de mudança” - Graça Machel

Cabo Verde

Cartaz para promover a presença de Graça Machel no evento “Dia de Cabral” no 12 de Setembro de 2022

A activista social moçambicana, Graça Machel, encontra-se em Cabo Verde, onde disse que os jovens devem assumir as suas identidades como agentes de mudanças para se afirmarem no contexto das nações.

Graça Machel, activista política e social que é uma das principais defensoras dos direitos das mulheres e das crianças no mundo, participa, hoje, às 16h30 de Cabo Verde, no evento “Dia de Cabral”, para assinalar o dia do nascimento de Amílcar Cabral. Graça Machel vai falar sobre os desafios da liderança feminina, num evento promovido pelo Instituto Pedro Pires para a Liderança, na cidade da Praia.

A viúva de Samora Machel e de Nelson Mandela já esteve no antigo campo de concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, hoje, no Museu da Resistência, onde em declarações à imprensa, lançou um desafio a todos os africanos.

“Este continente é vosso e são vocês [jovens] que vão determinar onde os africanos querem estar e como os africanos devem ser”. Disse a activista social moçambicana para acrescentar que “a questão de identidade, a questão de consciência de que nós valemos e que nós temos conhecimentos que os outros não têm, temos de valorizar e ofertar e, num mundo de trocas, temos muito mais a oferecer ao mundo inteiro do que qualquer continente, por isso, temos de saber como negociamos isso.”

Graça Machel que se encontra em Cabo Verde, desde sábado, tendo participado como convidada especial do “Prime Minister Speaker Series” do CV NEXT, onde falou sobre a educação, a equidade de género, o desenvolvimento e a luta contra a pobreza.

Nesta manhã desta segunda-feira, 12 de Setembro, encontrou-se com o Presidente da República, José Maria Neves.

