Língua cabo-verdiana é nova disciplina do ano lectivo 2022–2023 no arquipélago

Cabo Verde

Em Cabo Verde, uma das grandes novidades do ano lectivo 2022–2023 é a implementação da língua cabo-verdiana como nova disciplina, por enquanto opcional e experimental, a partir do 10º ano de escolaridade.

Depois de vários anos de discussão sobre o ensino da língua cabo-verdiana na escola, eis que a língua nacional é implementada neste ano lectivo que arranca na próxima segunda-feira. O ministério da educação apresenta a introdução da língua cabo-verdiana como disciplina, opcional e experimental, no 10º ano de escolaridade como uma grande novidade do ano lectivo 2022 – 2023. Jorge da Luz, delegado do Ministério da Educação na ilha de São Vicente afirma que é um grande passo arrancar com o ensino da língua cabo-verdiana nas escolas.

“Para mim é fundamental nós começarmos, mesmo a título experimental o ensino da língua cabo-verdiana nas escolas. Iniciamos no décimo ano, mas paulatinamente, a ideia é nós virmos a alargar este ensino para que o cabo-verdiano possa, também, pensar na sua própria língua; expressar na língua materna é uma mais-valia para a compreensão da realidade” disse Jorge da Luz, delegado do Ministério da Educação na ilha de São Vicente.

Ainda no domínio das línguas, no novo ano lectivo, Cabo Verde reforça o ensino do português, enquanto língua oficial e língua matricial do sistema educativo, como uma disciplina obrigatória do 1º ao 12º ano. O início do ensino do francês e do inglês em idade mais precoce, como disciplinas obrigatórias do 5º ao 12º ano. O espanhol é introduzido como disciplina opcional no 9º ano e o mandarim continua a ser opcional do 9º ao 12º ano de escolaridade.

