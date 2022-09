Cabo Verde: Oito migrantes resgatados na ilha da Boa Vista

Cabo Verde

As autoridades cabo-verdianas resgataram, com vida, oito migrantes que deram à costa, sexta-feira, numa piroga, na Praia da Cruz Morte, na ilha da Boa Vista.

De acordo com a imprensa na ilha da Boa Vista, que cita as autoridades locais, uma piroga, com 12 metros de comprimento e três de largura e sem motor, deu à costa com oito indivíduos - identificados como sendo cinco senegaleses e três mauritanos - com idade compreendida entre os 20 e 35 anos.

O alerta foi dado pelos voluntários da Fundação Tartaruga que estão a trabalhar na conservação das tartarugas marinhas na Praia da Cruz Morte, na Boa Vista.

O médico Diamantino Barros, do Centro de Saúde da cidade de Sal-Rei, disse à rádio pública cabo-verdiana que todos os indivíduos estavam desidratados:

“Nós atendemos oito pessoas que estavam na praia, infelizmente todas estavam desidratadas, com um quadro de distúrbio hidrolítico. Os cuidados foram prestados após sermos alertados no centro de saúde sobre o aparecimento da piroga com oito pessoas. Para além de desidratadas, algumas destas pessoas já apresentavam quadros de alucinações, mas neste momento todos os pacientes estão estabilizados. Podemos ver que já passaram vários dias sem comer e sem beber. Alguns destes indivíduos relataram que há mais de 20 dias que não comiam, mas não sabemos ao certo”.

Segundo os voluntários da Fundação Tartaruga, os indivíduos, que foram resgatados numa praia de difícil acesso na Boa Vista, relataram que inicialmente eram 21 pessoas e que partiram há 24 dias da Mauritânia com intenção de chegar à Espanha, mas que somente os oito sobreviveram sendo que à medida que os companheiros iam falecendo eram atirados ao mar.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 17-09-2022

Ilha da Boa Vista, Cabo Verde © lusa

