Ano lectivo começa hoje em Cabo Verde com 131 mil alunos e 6500 professores

Ano lectivo/ Cabo Verde

As aulas do novo ano lectivo iniciaram-se hoje em Cabo Verde, com 131 mil alunos e 6500 professores. A ambição do país é de alinhar o sistema de ensino com os padrões de qualidade dos países mais avançados.

O ano lectivo 2022/2023 que arrancou, nesta segunda-feira, vai contar com a implementação do novo sistema de avaliação das aprendizagens, que tem como propósito reforçar as exigências e os critérios de avaliação dos alunos e a criação de condições para a integração do novo sistema educativo nos rankings internacionais da qualidade do ensino.

Por isso, o ministro da Educação, Amadeu Cruz destaca a reforma do ensino em curso.

“A implementação da própria reforma do ensino secundário com destaque para o reforço das línguas, da matemática, das tecnologias e das ciências exactas” disse o ministro da educação, Amadeu Cruz.

Muitas escolas começam o ano lectivo de cara nova com obras realizadas durante as férias.

Em Chã das Caldeiras, oito anos depois da última erupção vulcânica que destruiu a escola construída em 1970, as crianças da comunidade ao sopé do vulcão da ilha do Fogo voltam a ter aulas perto de casa e numa escola nova.

O complexo educativo de Chã das Caldeiras foi inaugurado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva que deseja que a escola seja uma grande referência de formação, de educação e de construção de Mulheres e Homens do futuro. Afirma que o complexo educativo é uma grande referência em técnicas construtivas amigas do ambiente.

“Mais de que um edifício e uma escola está aqui uma grande referência de técnicas construtivas amigas do ambiente, com sustentabilidade que aproveitou aquilo que é matéria-prima que existe em Chã de Caldeiras, fez investigação e produziu algo que já foi objecto de prémios” disse Ulisses Correia e Silva numa referência aos prémios globais Holcim para Construção Sustentável na vanguarda das abordagens de design sustentável, arquitectura verde e inovação de materiais.

O complexo educativo de Chã das Caldeiras foi um dos premiados da fase Regional (África e Médio Oriente) e um dos 33 seleccionados da fase Global 2020-2021.

O novo complexo educativo de Chã das Caldeiras vai albergar o ensino pré-escolar e o ensino básico obrigatório. As obras foram executadas pelo Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura do Mindelo (MEIA) no quadro do programa do governo de reconstrução de Chã das Caldeiras.

