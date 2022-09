Ulisses Correia e Silva apresenta Plano de Destacamento da Guarda Costeira

Cabo Verde

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, encontra-se na Brava para fazer a apresentação do Plano de Destacamento da Guarda Costeira na ilha. A instalação de destacamento militar e embarcação para evacuação médica deve acontecer nos próximos dias.

O edifício que vai ser a base do destacamento militar na ilha Brava encontra-se em obras que devem ficar concluídas nos próximos dias, segundo fonte do governo. E ao longo desta terça-feira, o espaço vai receber a visita do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva que desde ontem à noite encontra-se na Brava para apresentação do Plano de Destacamento da Guarda Costeira na ilha.

Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, a ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis explicou que a decisão do governo de colocar uma embarcação da Guarda Costeira de forma permanente na ilha Brava é para dar respostas às evacuações médicas e também garantir vigilância e fiscalização marítimas, operações de salvamento, maior controlo e repressão de actividades ilícitas no mar e apoio à protecção civil.

“Nós decidimos instalar um destacamento militar e colocar de forma permanente a embarcação da Guarda Costeira na ilha da Brava para cobrir a zona sudoeste, em especial Fogo e Brava. Esta decisão vem em decorrência a da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Guarda Costeira que está em vigor, foi aprovado em 2017 e vai até 2027. Sem dúvida que as circunstâncias conjunturais mais recentes apressaram essa decisão. A embarcação é da Guarda Costeira e é uma que está destinada à busca e salvamento” explicou a ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis.

Uma embarcação destinada à transferência de doentes da Brava para o Hospital Regional do Fogo, a tempo e hora e com condições adequadas, tem sido uma reivindicação da população bravense.

