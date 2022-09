Escassez de mão de obra leva a aumento de ofertas de emprego para cabo-verdianos em Portugal

Emprego

Com o aumento do número de ofertas de emprego para cabo-verdianos em Portugal nos últimos meses, empresas portuguesas têm-se deslocado a Cabo Verde para promover os empregos disponíveis ou contactado instituições de formação profissional.

Publicidade Continuar a ler

As ofertas de emprego para cabo-verdianos em Portugal vão desde o sector da construção civil até transportes, hotelaria e turismo. A sede da Organização das Mulheres de Cabo Verde, em São Vicente, uma instituição que realiza formação profissional, tem sido procurada por dezenas de jovens cabo-verdianas que têm procurado a instituição para se candidatar a uma vaga de emprego em Portugal.

Também, o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde anunciou a Iniciativa de Mobilidade e Empregabilidade Laboral Cabo Verde – Portugal 2022, que se vai realizar no próximo mês na Praia e no Mindelo, em parceria com o Governo português. Esta iniciativa tem como objectivo promover o contacto entre empregadores com actividade em Portugal e potenciais candidatos em Cabo Verde, que estão inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional.

No entanto, há empresas portuguesas que para driblar a falta de mão-de obra em terras lusas têm contactado diretamente os trabalhadores cabo-verdianos. É o caso do Grupo Casais, empresa internacional de construção civil sediada em Braga, Portugal, que veio à cidade da Praia encontrar-se com cerca 40 profissionais, indicando que a empresa procura mão de obra qualificada no país.

“Procuramos a mão de obra especializada desde carpinteiros de cofragem, pedreiros, ladrilhadores, canalizadores, electricistas, chefes de equipas ou seja toda a mão de obra qualificada que cada vez mais temos em falta em Portugal e pelas experiências anteriores que já tivemos tem havido uma excelente adaptação do pessoal de Cabo Verde em Portugal”, disse Ricardo Varela, técnico de recursos humanos do Grupo Casais.

Também a escassez de profissionais em Portugal levou a Carris Metropolitana, operadora de transporte rodoviário da área metropolitana de Lisboa, a contratar 60 motoristas em Cabo Verde, 30 dos quais foram recrutados da Transcor, a maior empresa de transporte colectivo urbano de passageiros na cidade do Mindelo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro