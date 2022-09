Cabo Verde

Cabo Verde : Insulina de volta às farmácias na sexta-feira

Homem diabético injeta dose de insulina Alamy

Texto por: Odair Santos 1 min

As farmácias em Cabo Verde estão sem insulina rápida, um medicamento que é administrado para evitar a descompensação dos diabéticos em caso de crise. A Empresa cabo-verdiana de Produtos Farmacêuticos, Emprofac, justifica a ruptura de estoque no mercado interno com alguma indisponibilidade da insulina rápida nos mercados internacionais.