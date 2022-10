Cabo Verde

Consenso sobre aumento do salário mínimo a partir de 2023 em Cabo Verde

Decorreu ontem a reunião do Conselho de Concertação social entre o governo, o patronato e os sindicatos dos trabalhadores, para debater a proposta de orçamento do Estado para o ano que vem. No âmbito desta reunião, fontes sindicais indicam que se chegou a um consenso quanto a um aumento do salário mínimo nacional em cerca de 9 Euros, assim como uma actualização dos ordenados mais baixos na administração pública até ao máximo de 3,5% a partir do próximo ano.