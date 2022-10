Cabo Verde cria comissão para acompanhar estudantes cabo-verdianos na Rússia

Guerra na Ucrânia

Estudantes cabo-verdianos na Rússia estão com dificuldades.

Dezenas de estudantes cabo-verdianos na Rússia estão em dificuldades face aos atrasos em receber as bolsas de estudo devido às sanções internacionais. Mas, o governo cabo-verdiano está à procura de alternativas para o envio das bolsas.

Publicidade Continuar a ler

Durante a reunião do Conselho de Ministros, o Governo cabo-verdiano criou uma Comissão Interministerial de acompanhamento de nacionais cabo-verdianos residentes em zonas de conflito na Europa, essencialmente os estudantes cabo-verdianos na Rússia.

De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, esta comissão já está à procura de alternativas para o envio das bolsas aos estudantes que se encontram em dificuldades, já que devido às sanções impostas à Rússia se torna difícil fazer chegar os apoios.

“O próprio ministérios dos Negócios Estrangeiros, a FICASE e o Ministério da Educação estão a ver qual é o mecanismo mais fácil para se fazer chegar as bolsas aos estudantes. Já há algumas propostas, algumas que foram utilizadas não serão o melhor caminho. Ontem, o senhor Ministro da Educação, informou-nos que temos à volta de 50 estudantes na Rússia, uns têm bolsa e outros têm ajuda da FICASE. Mas, temos ainda um número significativo de estudantes na Federação Russa, com os quais estamos em contacto permanente para podermos ajudar a responder às solicitações e as necessidades que eles têm” disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

Para além de assistência aos estudantes a Comissão Interministerial tem como missão prestar assistência e proteção consular necessária para salvaguarda e possível repatriamento dos nacionais, bem como prestar todas as informações aos pais e familiares dos cidadãos Cabo-verdianos nas regiões de conflito.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro