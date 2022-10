Fundação de Acção Social em Cabo Verde vai ajudar mais alunos

Educação

A Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar apoia 120 mil alunos com alimentação escolar no Ensino Básico Obrigatório e pretende alargar o apoio ao ensino secundário.

Publicidade Continuar a ler

Dos 120 mil alunos apoiados com alimentação pela Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar, 25% estão na capital do país, cidade da Praia, como explicou à imprensa o Presidente do Conselho de Administração da FICASE, Albertino Fernandes.

“Em termos de alimentação a FICASE apoia todos os dias [os alunos do ensino básico obrigatório] da cidade da Praia, que representa cerca de 25% da população de Cabo Verde. São alunos, jovens que nós apoiamos como obrigação. É uma obrigação da FICASE apoiar os alunos e garantir um direito à educação que está na Constituição. Nós, neste momento, podemos dizer que os programas já estão praticamente consolidados para o ensino básico obrigatório até o oitavo ano. Portanto, estamos a ver a possibilidade de alargar, principalmente, o programa de alimentação escolar para outros níveis, agora para o ensino secundário. Este é o maior desafio que a FICASE tem” disse o PCA da FICASE, Albertino Fernandes.

Segundo dados do ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, há em Cabo Verde 179.000 pobres, perfazendo cerca de 32 mil agregados familiares pobres, 11% dos quais em situação de pobreza extrema, pelo que os seus educandos precisam de materiais escolares e outros apoios socioeducativos para poderem frequentar o ensino.

Através da FICASE, o Programa de Kits Escolares beneficia, todos os anos, aproximadamente trinta mil alunos provenientes de famílias com parcos recursos, com um kit escolar, composto por mochila, bata, cadernos e um conjunto de livros, com um custo médio de 2.300 escudos, cerca de 20 euros.

A Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar é uma fundação pública que tem por missão promover a igualdade de oportunidade de acesso às crianças desfavorecidas e poder garantir-lhes o direito à educação.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro