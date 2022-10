Cabo Verde

Cabo Verde: covid-19 faz aumentar casos de depressão nas mulheres

Os casos de depressão e ansiedade aumentaram em Cabo verde com a pandemia de Covid-19 e as mulheres foram as mais afectadas. Flickr

Texto por: Odair Santos

Os casos de depressão e ansiedade aumentaram em Cabo verde com a pandemia de covid-19 e as mulheres foram as mais afectadas. As conclusões fazem parte do estudo sobre os “Impactos da covid-19 na saúde mental da população cabo-verdiana”, realizado em 22 municípios do país.