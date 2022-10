Insegurança alimentar afecta mais a população do meio rural em Cabo Verde

Agricultura

A FAO, em cooperação com as autoridades cabo-verdianas, está a mobilizar recursos para melhorar a vida das famílias que dependem da agricultura em Cabo Verde.

Porto Novo, Santa Cruz e Ribeira Grande de Santiago ainda são os municípios mais afectados pela crise alimentar em Cabo Verde, país em que 32% da população sofre com a insegurança alimentar e nutricional.

Para combater a insegurança alimentar que afecta mais a população do meio rural em Cabo Verde, o Ministério da Agricultura e Ambiente e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estão a mobilizar recursos para as famílias mais vulneráveis, através de um programa de trabalho comunitário, segundo a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza.

"A primeira coisa a fazer nestes casos é mobilizar recursos e fazer com que as famílias tenham dinheiro. O que estamos a fazer com o Ministério da Agricultura é a implementação de um programa de trabalho comunitário para criar recursos nestas comunidades, pois uma das consequências da pandemia foi que muitos investimentos, pequenos negócios fecharam e há menos trabalho nalgumas áreas do país” disse Ana Touza.

A representante da FAO em Cabo Verde falava à imprensa, na cidade da Praia, na sexta-feira, à margem de uma conferência para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, celebrado amanhã, no dia 16 de Outubro. Neste evento, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, defendeu mais acções de solidariedade global no combate à insegurança alimentar

“A nível global temos que aumentar a solidariedade, temos que pôr o foco também na inclusão e na resiliência", disse o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Porto Novo na ilha de Santo Antão, Santa Cruz e Ribeira Grande em Santiago são os municípios apontados como mais vulneráveis no que se refere à segurança alimentar.

