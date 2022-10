Cabo Verde tem dívida de 32 milhões de euros na CEDEAO

Cabo Verde/CEDEAO

O chefe dos deputados de Cabo Verde na CEDEAO disse que, actualmente, o arquipélago tem uma dívida na ordem de 32 milhões de euros, referente à taxa comunitária que precisa de ser paga para reforçar a integração de Cabo Verde na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

Cabo Verde, como membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, deve pagar anualmente uma taxa, mas há quase 15 anos que o país não cumpre o seu compromisso com a CEDEAO.

Por isso, o deputado de Cabo Verde, na CEDEAO, Orlando Dias foi à Presidência da República falar com o chefe de Estado sobre a necessidade de Cabo Verde cumprir as suas responsabilidades enquanto membro da organização da sub-região.

À saída do encontro com José Maria Neves, Orlando Dias disse que Cabo Verde tem uma dívida na ordem de 32 milhões de euros com a CEDEAO, referente à taxa comunitária que precisa de ser paga.

“Cabo Verde tem uma dívida avultada, em cerca de 32 milhões de euros, e os deputados de Cabo Verde no parlamento da CEDEAO têm todo o interesse em contribuir com outras instituições do país, no sentido de resolver esta questão. E esperamos que, a partir de agora, Cabo Verde comece, enquanto estado respeitado, a cumprir os compromissos que tem com a CEDEAO, para que nós possamos estar cada vez mais e melhor integrados na CEDEAO, que é um mercado grande e que nós teremos, seguramente, benefícios e para isso temos de começar a cumprir” afirmou o chefe dos deputados de Cabo Verde na CEDEAO.

Orlando Dias disse que há também uma taxa de 0,5 por cento de importação que deve ser encaminhada para a CEDEAO e que Cabo Verde não o tem feito.

O mesmo responsável acrescentou que os deputados de Cabo Verde na CEDEAO já se encontraram com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares e que, brevemente, terão um encontro com o ministro das Finanças, Olavo Correia “porque queremos contribuir em ajudar Cabo Verde a cumprir esse compromisso de pagamento da taxa comunitária”.

O deputado de Cabo Verde na CEDEAO garantiu ainda que a organização sub-regional tem sido “muito flexível” com Cabo Verde e já propôs várias vezes ao país que faça um plano de pagamento que possa cumprir.

