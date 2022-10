Portugal quer instalar centro de formação profissional em Cabo Verde

Emprego

O Governo de Portugal pretende instalar um centro para formação profissional em Cabo Verde, para servir as necessidades de trabalhadores qualificados do arquipélago, dos países vizinhos e das empresas portuguesas, ideia reforçada pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Godinho, que hoje, termina uma visita a Cabo Verde.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, durante a visita efectuada ao Centro de Formação Profissional no município de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, que se encontra em obras de remodelação com o financiamento do governo português, reafirmou o compromisso de Portugal em instalar um Centro de Formação Profissional em Cabo Verde

“Ter recursos humanos qualificados, hoje em dia, no mundo é o factor principal, até para atrair investimento e empresas. É por isso que me parece ser tão estruturante aquilo que está aqui a ser feito. E assumimos aqui como compromisso reforçar as ações de formação” disse Ana Mendes Godinho.

Numa altura em que se multiplicam contratações de trabalhadores cabo-verdianos por parte de empresas portuguesas, Cabo Verde e Portugal assinaram, na quarta-feira, um acordo para que as empresas portuguesas possam recrutar trabalhadores cabo-verdianos sem abusos ou exploração.

O memorando de entendimento sobre a mobilidade laboral foi rubricado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, e pelo seu homólogo cabo-verdiano Fernando Elísio Freire.

A governante portuguesa termina, nesta sexta-feira, na ilha de Santo Antão, uma visita de quatro dias que efectua ao arquipélago.

