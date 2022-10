Cabo Verde

Oitava edição da EXPOTUR - Feira do Turismo e Artesanato de Cabo Verde

Ilha do Sal, Cabo Verde. © RFI

Texto por: Odair Santos 1 min

A cidade de Santa Maria, na ilha do Sal, acolhe até hoje a oitava edição da Feira do Turismo e Artesanato de Cabo Verde. Este ano a feira tem uma forte presença dos países da CEDEAO, comunidade em que Cabo Verde se insere e que o país quer atrair os turistas de dentro do continente Africano, para a ilha do Sal, nos períodos de época baixa.