Artes

Pintor cabo-verdiano Tutu Sousa em Paris na mostra Art Shopping

Áudio 00:54

Artista Tutu Sousa pousa junto com a curadora da sua exposição junto de um dos dois quadros que apresenta na Art-Shopping, exposição organizada em Paris entre os dias 21 e 23 de Outubro. © Liliana Henriques / RFI

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Decorre desde esta sexta-feira e ainda até ao final desta tarde aqui em Paris a 30ª edição do Art-Shopping, uma exposição na qual têm estado presentes centenas de artistas e galerias com o fito de de apresentar obras de arte mais acessíveis e estabelecer um contacto directo entre os artistas e o público. Tutu Sousa, pintor, galerista e mentor do projecto 'Rua da arte' na ilha de Santiago em Cabo Verde, participou pela primeira vez nesta exposição.