Cabo Verde

TACV - Cabo Verde Airlines reprograma voos após avaria no único aparelho

TACV - Cabo Verde Airlines reprograma voos após avaria no único aparelho. © TACV

Texto por: Odair Santos 2 min

Depois de o único avião com que a companhia aérea TACV - Cabo Verde Airlines opera ter sofrido uma avaria em Lisboa, os passageiros com destino a Cabo Verde já começaram a ser encaminhados para a ilha do Sal e a cidade da Praia.