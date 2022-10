Cabo Verde

Brava passa a ter destacamento militar e embarcação permanente a partir de Novembro

A ilha Brava é a ilha mais isolada do Sotavento. Wikipédia/Holger Reineccius

O destacamento da Guarda Costeira vai estar instalado na ilha Brava a partir do próximo dia 15 de Novembro, anunciou a ministra da Defesa, Janine Lélis. Isto, depois de na segunda-feira passada, a oposição voltar denunciar a situação dos transportes marítimos de carga e passageiros na Brava, bem como a estado das evacuações de doentes do Centro de Saúde da Brava para o Hospital Regional do Fogo, ilha vizinha da Brava que fica a 30 minutos de navio.