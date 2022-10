Após remodelação, Governo cabo-verdiano alerta que faltam 40 milhões de euros ao Orçamento

Cabo Verde

O Governo cabo-verdiano vai procurar junto dos seus parceiros internacionais financiamento para o Orçamento do Estado, agravado pelo aumento dos preços dos alimentos e energia, indicando que faltam actualmente 40 milhões de euros.

A remodelação do Governo cabo-verdiano formalizou-se na quarta-feira, com a substituição de Arlindo do Rosário, ministro da Saúde, por Filomena Gonçalves, ex-ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, com Janine Lélis a acumular a Defesa Nacional e Coesão Territorial com a Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

Após a reunião da nova equipa governamental, Miryan Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, indiocu que faltam actualmente 40 milhões de euros ao Orçamento de Cabo Verde, com o Governo a ter como principal missão mitigar os impactos da guerra na Ucrânia que afectam o arquipélago.

“O que sabemos é que de acordo com o ‘gap’ financeiro que temos no Orçamento, Cabo Verde ainda tem por mobilizar cerca de 40 milhões de euros e queremos ver também junto dos parceiros bilaterais, porque já houve uma grande mobilização junto das instituições financeiras internacionais. Para garantir maior estabilidade macroeconómica no país temos de facto de ver como mobilizar mais fundos nesse tempo. Não é uma tarefa fácil, fazer a mobilização, mas estamos também em condições de ter apoios, sobretudo no próximo ano”, disse Miryan Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, aos jornalistas.

A governante disse estar confiante que o Executivo vai conseguir encontrar estes fundos até ao primeiro trimestre de 2023.

Quanto à substituição de Arlindo do Rosário, a nova ministra da Saúde prometeu “dar o máximo” nas suas novas funções, pedindo apoio para ultrapassar os desafios da pasta.

“Temos a consciência que a Saúde representa a saúde e a vida dos cabo-verdianos, é um setor muito importante, é com um grande desafio que aceitamos abraçar esta causa e nós acreditamos que a partir do momento em que nos inteiramos dos dossiers iremos dar o nosso máximo para que tudo corra bem, para que haja vida e saúde no nosso país”, indicou Filomena Gonçalves.

Para a nova ministra da Saúde, a covid continua a ser o maior desafio, com Filomena Gonçalves a afirmar que a doença continua a ser "uma incógnita".

Ministra Cabo Verde 27102022

