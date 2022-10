Governo de Cabo Verde recua quanto à decisão de extinguir a comissão dos Direitos Humanos

Cabo Verde

O Governo cabo-verdiano já não quer extinguir a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania em Cabo Verde e por conseguinte cai por terra a integração dos Direitos Humanos na Provedoria de Justiça como consta do programa do governo para esta legislatura.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, explicou à imprensa que após o parlamento dar indicação que a proposta de extinção da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania não iria ser aprovada o governo desistiu da decisão aprovada em Abril pelo conselho de ministros.

“Está resolvido. O parlamento não deu aval suficiente para termos votos, o que exige também dois terços para se alterar o quadro existente. Portanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania vai continuar com o figurino existente e atual” disse o chefe do governo cabo-verdiano.

Por sua vez, a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania que sempre foi contra a decisão do executivo de extinguir a CNDHC e de integrar os Direitos Humanos na Provedoria de Justiça, reagiu esta manhã, através da rádio pública cabo-verdiana. Actualemente em Bandjul, (Gambia), onde se encontra a participar da reunião da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Zaida Morais de Freitas, mostrou-se satisfeita com a desistência do governo de extinguir a comissão de direitos humanos.

“Vemos com muita satisfação esta decisão porque a comissão tem vindo sempre a defender a importância da continuidade desta instituição para efetiva promoção e proteção dos direitos humanos em Cabo Verde” afirmou a presidente da CNDHC, em fim de mandato.

Zaida Morais de Freitas disse ainda que “é preciso alterar os estatutos da CNDHC e conforma-la aos princípios de Paris que seja efectivamente um órgão independente de proteção dos direitos humanos”.

Várias vozes na sociedade cabo-verdiana e os partidos da oposição, também, mostraram-se contra a extinção da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, e a Amnistia Internacional através da sua secção portuguesa manifestou-se, em Junho, preocupada com a anunciada extinção da CNDHC por parte do governo, para integrar a Provedoria da Justiça, e pediu ponderação.

