Confusão na Câmara Municipal de São Vicente

Cabo Verde

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente anunciou que vai retirar os pelouros e competências a todos os vereadores da oposição, depois destes mandarem retirar uns canteiros de uma rua que estava a ser transformada em pedonal, no centro da cidade Mindelo.

Publicidade Continuar a ler

A crise política que se vive na Câmara Municipal de São Vicente entre o edil Augusto Neves e os vereadores da oposição vem desde o início de mandato a cerca de dois anos, mas agudizou-se agora, após um vereador da UCID e apoiado por todos os vereadores da oposição mandou desmontar os separadores da rua pedonal – Sena Barcelos, no centro de Mindelo. O presidente da Câmara Municipal de São Vicente não gostou e disse que vai retirar os pelouros de todos os vereadores da oposição.

“ Eu irei retirar tudo a esses vereadores pela perda total de confiança, já não há condições mínimas de trabalhar com esses vereadores” disse Augusto Neves citando a legislação que os pelouros são da presidente da Câmara que faz a distribuição.

Reagindo a situação na autarquia de São Vicente, que é uma câmara partilhada pelo MPD, UCID e PAICV, o presidente do maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, Rui Semedo, disse que o presidente da Câmara Municipal de São Vicente tem que negociar com todas as forças eleitas

“Caberá uma responsabilidade acrescida a quem está à frente que é o presidente da câmara para negociar com todos. Ele sabe que não tem poder para decidir sozinho, portanto, deve criar as condições para se negociar e haver um entendimento com as outras forças eleitas para todos trabalharem para o benefício e para o desenvolvimento de São Vicente” afirmou o líder do PAICV, Rui Semedo.

Nas eleições autárquicas de 2020, Augusto Neves do MPD venceu a Câmara Municipal de São Vicente com maioria relativa ficando com 4 vereadores, a UCID com 3 e o PAICV com 2. A crise política na ilha começou logo em Novembro de 2020, na composição da Assembleia Municipal, tendo tido alguns altos e baixos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro