Movimentos cívicos requerem perda de mandato do presidente da Câmara de São Vicente

Cabo Verde

Movimentos cívicos de São Vicente defendem a perda de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves. O requerimento já foi entregue no Ministério Público.

Os movimentos da Sociedade Civil – Sokols 2017, o Movimento para o desenvolvimento de São Vicente e o Movimento a favor do Sossego nas horas de descanso justificam o pedido de perda de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, com alegados actos ilícitos do autarca. O porta-voz dos movimentos, Maurino Delgado, em declarações à rádio pública cabo-verdiana, cita como exemplo o encerramento ao trânsito de uma rua com muitos restaurantes no centro da cidade do Mindelo, a rua Cristiano de Sena Barcelos, transformada em pedonal.

“Fechou a rua Cristiano de Sena Barcelos no sentido Rua 5 de Julho/Avenida Marginal, sem ouvir os moradores. Violou a lei de forma sistemática, protegendo interesse de privados em prejuízo do interesse público. Faltou-lhe bom senso e necessária ponderação para desempenhadas as funções (de presidente de Câmara Municipal) é o que procuramos provar no requerimento entregue no Ministério Público e o Ministério da Coesão Territorial” disse o porta-voz dos movimentos cívicos de São Vicente, Maurino Delgado.

Abordado, esta manhã, pela RFI sobre o pedido entregue no Ministério Público pelos movimentos cívicos de São Vicente requerendo a perda de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Augusto Neves disse que está a gerir a autarquia dentro da legalidade e mostra-se tranquilo.

“Estou tranquilo e vou seguir até decisão dos órgãos competentes, o governo ou os tribunais sobre essa matéria. Se houver eleições iremos se realmente tivermos condições. Se der para terminar o mandato, terminaremos tranquilamente” afirmou o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.

Correspondência de Odair Santos, 01/11/2022

