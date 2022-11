28ª edição do Mindelact abre esta sexta-feira com o espectáculo “Pantera”

Cabo Verde

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo arranca hoje à noite, e acontece até 13 deste mês, na cidade do Mindelo e com extensão na cidade da Praia. O espectáculo “Pantera”, em homenagem ao falecido músico e compositor cabo-verdiano Orlando Pantera, abre o Mindelact 2022.

Publicidade Continuar a ler

O espectáculo “Pantera” é uma criação da coreógrafa portuguesa Clara Andermatt e do músico português João Lucas que respondem a um pedido de Darlene Barreto, filha do falecido músico cabo-verdiano, Orlando Pantera. Em declarações à televisão púbica cabo-verdiana, Clara Andermatt disse que o espectáculo que abre o Mindelact 2022 é baseado na poesia de Pantera.

“A peça toda é baseada na sua poesia. É realmente uma poesia que ele encontra no seu povo, que ele encontra dentro de si, que ele vai as suas raízes, coisas que nós as vezes não percebemos, coisas que se calhar até são inventadas. E o espectáculo no fundo é uma viagem nesse seu mundo de descoberta e de desbravamento de música e de mestria nas suas letras” disse Clara Andermatt.

O espectáculo “Pantera”, da companhia de dança Clara Andermatt, tem duas apresentações, uma esta sexta-feira e outra no sábado, no Mindelact que decorre até 13 de Novembro, sob o desígnio da “celebração”.

A 28ª edição do festival Internacional de Teatro do Mindelo tem participação de companhias e artistas representantes de 12 países. Pela primeira vez, o artista francês, Olivier Sagazan vem ao Mindelact e apresenta a peça "Transfiguração"; na programação consta um espectáculo sobre a Ucrânia; a companhia de Teatro Gbadie da Costa do Marfim actua no Mindelact, pela primeira vez; e o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo faz a estreia da peça “A Peste Branca” a partir de "O Ensaio sobre a Lucidez" de José Saramago.

A programação do festival tem mais de 40 espectáculos, distribuídos pelo palco principal, no Centro Cultural do Mindelo, e pela Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM), ambos em São Vicente, além de outros espaços alternativos, oficinas e mostras de performances e ainda espectáculos na cidade da Praia, na ilha de Santiago.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro