Presidente José Maria Neves deixa duras críticas ao Governo e aos políticos de Cabo Verde

Na conferência de imprensa do seu primeiro ano de mandato, José Maria Neves deixou fortes críticas ao Governo e à vida política caboverdiana em geral, confidenciando que não é fácil ser Presidente da República. Pediu ainda melhorias nos transportes, mais fundos para a presidência e disse mesmo já ter negado várias indicações para novos embaixadores.

O Presidente de Cabo Verde cumpriu um ano de mandato e numa conferência de imprensa disse que o nível de debate no país é "muito raso, é muito fulanizado e muitas vezes é um debate desrespeitoso". Para José Maria Neves, o seu papel como Presidente é de árbitro, mas nem sempre as suas funções são facilitadas pelo ambiente de crispação política.

“O espaço público é excessivamente partidarizado, o que prejudica sobremaneira a dinâmica social, política e económica. Exercer o cargo de Presidente da República neste contexto não é fácil. O Presidente da República não governa, é árbitro e moderador do sistema político", declarou o Presidente.

O chefe de Estado aproveitou ainda a ocasião para criticar o sistema de transportes do país, dizendo que a falta de barcos e aviões, ou seja, de ligações entre as ilhas prejudica a economia de Cabo Verde. O Presidente lembrou que mesmo ele não conseguiu ir até à Brava por falta de transportes. Uma situação que deve ter soluções por parte do Governo.

“É urgente tomar medidas, medidas duráveis para que possamos resolver definitivamente a questão dos transportes a nível do país”, declarou José Maria Neves.

José Maria Neves mencionou ainda que já recebeu vários convites, especialmente da diáspora cabo-verdiana espalhada pelo Mundo para visitas, mas que não consegue responder, nem participar em determinados foruns internacionais, porque o orçamento da Presidência não lho permite, considerando que o valor alocado ao Presidente fica "muito àquem" das necessidades de representação.

Quanto à recente polémica de nomeação de embaixadores, José Maria Neves disse que já recusou "muitas propostas de embaixadores" desde que tomou funções e que dá preferência aos diplomatas de carreira, embora possa abrir exceções mas nunca para nomes envolvidos “no furacão” do debate político partidário e que tenham idade superior a 65 anos.

