Feira Internacional de Cabo Verde bate recordes de participação

FIC/Cabo Verde

Decorre na ilha de São Vicente, a 25ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde. Este ano, o evento está a bater recordes de participação. Na feira, estão representadas mais de 150 empresas de quase todos os ramos da economia, que provêm de Cabo Verde, de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos da América, da Áustria, de Espanha e de países da Comunidade Económica Dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)

Na abertura da FIC, que aconteceu ontem à noite, o primeiro-ministro de Cabo Verde, anunciou vários incentivos para aumentar a capacidade de financiamento das empresas.

Os incentivos para o aumento da capacidade de financiamento das empresas, segundo o primeiro-ministro, vão desde linhas de crédito para o reforço de tesouraria e crédito ao investimento em condições favoráveis. Serão ainda contempladas linhas de crédito específicas para startups em agro negócios, pesca semi-industrial e microfinanças. Mas, há novos fundos que são criados e outros que serão reforçados, como explicou Ulisses Correia e Silva

“Reforço do capital da Pró Garante e da Pró Capital para operações de capital de risco e concessão de garantias; Fundo de Impacto no montante de 10 milhões de euros para apoiar a recuperação de PME’s afectadas pela crise da pandemia da COVID 19, que arranca em Janeiro e Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado para facilitar o acesso aos mercados de capitais internacionais que estará instalado em Janeiro do próximo ano” disse o chefe do governo cabo-verdiano, que discursava na abertura da Feira Internacional de Cabo Verde, que este ano bate recorde de participações com mais de 150 empresas de 20 países em 200 stands.

No fim da primeiro dia, a administradora delegada da FIC, Angélica Fortes mostrava-se satisfeita com os resultados: “Só hoje já superou as expectativas da organização e, no fim, acho que vamos ter mais surpresas positivas”.

A 25ª edição da FIC, que decorre até sábado sob o lema '25 anos criando oportunidades de negócios em Cabo Verde', acontece nos pavilhões da Enapor, na Cidade do Mindelo.

Nas próximas edições, a Feira Internacional de Cabo Verde em São Vicente terá instalações próprias na Zona Industrial do Lazareto.

As antigas instalações da FIC na praia da Laginha foram vendidas e, no local, está a ser construído o maior hotel de São Vicente, que deverá entrar em funcionamento em meados do próximo ano.

