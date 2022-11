Cabo Verde: Presidente tenta mediar crise na Câmara de São Vicente

Cabo Verde

O chefe de estado cabo-verdiano, José Maria Neves, tem estado nos últimos dias a receber em audiência os autarcas de São Vicente, para tentar resolver o conflito político que afecta a segunda principal ilha do país.

Publicidade Continuar a ler

José Maria Neves, abriu o Palácio do Povo, na cidade do Mindelo para receber em audiência os protagonistas do conflito político que tem inviabilizado a governação da Câmara de São Vicente. O chefe de estado disse que está a tentar apaziguar os ânimos na segunda maior autarquia do país.

“ A minha conversa com os principais atores políticos é no sentido de colocar água na fervura, reduzir o nível de tensão para podermos criar possibilidades de diálogo. A política é antagonismo, a democracia é divergência de opiniões, é possibilidade de dissenso, mas também é oportunidade para construirmos consenso, pontes e entendimentos” afirmou o chefe de estado cabo-verdiano, José Maria Neves.

Um dos protagonistas do conflito político na Câmara de São Vicente, é o edil Augusto Neves, que disse que ouviu bons conselhos na audiência com o presidente da República.

“O Presidente da República sempre nos dá boas orientações e conselhos no sentido de podermos ultrapassar a situação em que vivemos agora aqui em São Vicente. Eu vou ter que conversar um pouquinho mais com os partidos políticos – UCID e PAICV no sentido de podermos ultrapassar essa situação que é deveras difícil" disse o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente.

O Tribunal de São Vicente tem até ao próximo dia 25 deste mês para decidir a destituição de mandato do autarca, Augusto Neves, num processo requerido pelos vereadores da oposição na Câmara São Vicente que acusam o presidente do município de cometer várias ilegalidades no exercício da função.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro