Cabo Verde recebe 60 milhões de dólares para Orçamento de Estado

O Grupo de Apoio Orçamental (GAO) disponibilizou cerca de 60 milhões de dólares a Cabo Verde para financiar o Orçamento de Estado em 2023.

O anúncio do grupo de doadores que vai apoiar o orçamento de Estado de Cabo Verde para 2023 em 68 milhões dólares foi feito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, no final de mais uma missão de avaliação ao desempenho do arquipélago do Grupo de Apoio Orçamental.

“O valor global está quantificado no montante de 68 milhões de dólares norte-americanos, é um envelope substancial, muito importante para Cabo Verde”, referiu.

Olavo Correia agradeceu aos parceiros o contributo dado a Cabo Verde, particularmente o Grupo de Apoio Orçamental (GAO), integrado por Espanha, Luxemburgo, Portugal, União Europeia, Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento e o Grupo do Banco Mundial.

No comunicado final da missão que teve a duração de uma semana, o GAO elogiou a resposta das autoridades cabo-verdianas para fazer face aos efeitos da guerra na Ucrânia, congratulou-se com a revisão em alta das projeções de crescimento da economia para este ano de 4,5% para 8%, impulsionada pela normalização gradual dos fluxos turísticos.

O Grupo de Apoio Orçamental, liderado pela União Europeia, recomendou ainda esforços para a redução dos riscos fiscais, salientando que a consolidação fiscal é fundamental para assegurar a sustentabilidade das contas públicas e para diminuir o rácio da dívida sobre o PIB.

