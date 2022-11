Ilha de São Vicente acolhe quinta edição da Cabo Verde Ocean Week.

Ocean Week/ Cabo Verde

A ilha de São Vicente é palco da quinta edição da Cabo Verde Ocean Week, que visa a identificação de medidas e recursos que garantam a gestão e exploração sustentável do oceano.

A edição 2022, da Cabo Verde Ocean Week, tem como lema “Amar o Mar” e decorre até dia 25 de Novembro, em São Vicente.

Na abertura oficial da semana dos oceanos, que aconteceu na noite de ontem, na Gare Marítima do Mindelo, o Ministro do Mar, Abraão Vicente diz que amar o mar deve significar uma intervenção, uma acção e sublinhou a necessidade de ir às comunidades, fazer pedagogia, dando ênfase à importância da exploração sustentável dos recursos marinhos.

“Elevar a consciencialização e fomentar o diálogo entre a essência e a importância da sustentabilidade dos oceanos, visando criar uma cultura voltada para preservação e conservação da saúde do mar, e explorar de forma mais sustentável os recursos marinhos nos mares sobre a jurisdição de Cabo Verde”, disse Abraão Vicente.

Na Cabo Verde Ocean Week acontecem as ‘Blue talks’ sobre “Economia azul: novas oportunidades”, “O ecossistema do mar” e “Um mar de oportunidades”.

Para além disso, existe a “Feira azul”, dedicada às profissões ligadas ao mar e uma maratona de ideias “Ocean Innovation” sobre criação de soluções para os oceanos com universidades, start-ups, empresas públicas e privadas e empreendedores para a transferência do conhecimento científico e desenvolver a capacidade de pesquisa e transferência de tecnologia marinha.

Existe ainda um concurso e exposição de fotografias relacionadas com o mar e também desportos náuticos.

O evento termina na sexta-feira com “Blue food festival”, um festival gastronómico com produtos do mar a acontecer na vila piscatória de Salamansa, na ilha de São Vicente

