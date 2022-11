Cabo Verde alerta homens para cancro da próstata

Cabo Verde / Saúde

José Maria Neves participou, esta manhã de 27 de Novembro de 2022, na Marcha Azul, alusiva ao Cancro da Próstata, dando a cara à luta pela doença que continua a provocar muitas mortes no país.

Em Cabo Verde, o Presidente, José Maria Neves apelou à mobilização dos homens para a prevenção e rastreio precoce do cancro da próstata.

No âmbito da iniciativa “Novembro Azul” promovida pela associação Cabo-verdiana de luta contra o cancro, o Presidente da República, José Maria Neves, participou na marcha azul, apelando à mobilização dos homens para a questão da prevenção e do rastreio precoce do cancro da próstata.

“A ideia é continuarmos a fazer a prevenção, cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos, evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas e outras drogas. Enfim, apostar na prevenção. O importante é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que esta doença continue a ceifar vidas humanas aqui em Cabo Verde, particularmente nos homens que devem mobilizar-se mais para dar o corpo ao manifesto e juntos trabalharmos para que o cancro da próstata não mate tanto aqui no país”, disse o Chefe de Estado, José Maria Neves.

A marcha “Novembro Azul” que vem sendo realizada um pouco por todo o país tem o objetivo de despertar a mentalidade dos homens, para o rastreio do cancro da próstata e desmistificar alguns mitos em relação ao exame.

O cancro da próstata é o tipo de cancro que mais vítimas mortais faz em Cabo Verde, com 40 a 45 óbitos por ano, por isso, as autoridades e ONGs vêm sensibilizando para o rastreio, que quando diagnosticado precocemente, segundo especialistas, tem grandes chances de cura, com taxas em torno de 90% a 95%.

Uma reportagem do correspondente em Cabo Verde, Odair Santos.

