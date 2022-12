Cabo Verde : Líder da oposição quer pedido de desculpas do primeiro-ministro

#Cabo Verde

Depois de o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva ter dito que as propostas dos partidos da oposição sobre o Orçamento de Estado eram mais para complicar do que para resolver os problemas dos cabo-verdianos, Rui Semedo, líder do PAICV, recusa-se a sentar à mesa com o governo para discutir o segundo Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Rui Semedo quer um pedido de desculpas do chefe do executivo.

“Neste contexto e com estas atitudes desrespeitosas e insultuosas do primeiro-ministro julgamos não haver condições para nos sentarmos à mesma mesa, antes de um pedido de desculpa expresso pelas ofensas directas, veladas e inusitadas” afirmou o presidente do PAICV, em conferência de imprensa.

Rui Semedo não acredita na eficácia das medidas de redução de custos com a limitação do uso de viaturas do Estado e das viagens dos dirigentes públicos. O líder da oposição disse que a sua principal proposta é a redução do número de membros do governo.

“As novas propostas indicavam para a redução do governo que poderia fundir os ministérios, como se reivindica a população em geral; a racionalização da máquina administrativa do aparelho do Estado; a racionalização das estruturas que podem também ser fundidas; um maior aumento do salário mínimo e aumento da pensão social mínima” , declarou o presidente do PAICV que propôs, ainda, a isenção da taxa turística para os cidadãos nacionais.

O Orçamento de Estado para 2023 foi aprovado na globalidade na madrugada de sábado, 26 de Novembro, tendo a proposta merecido 37 votos favoráveis do Movimento para a Democracia (MpD - situação) e 28 votos contra dos partidos da oposição, sendo 24 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e quatro da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023 está avaliada em 77,9 mil milhões de escudos (712 milhões de euros), inclui o aumento dos salários mais baixos da Administração Pública e prevê um crescimento económico de 4,8% do Produto Interno Bruto cabo-verdiano e uma inflação inferior a 4%, contra os mais de 8% esperados para este ano.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - sector que garante 25% do PIB do arquipélago - desde Março de 2020, devido à pandemia de covid-19. Em 2020, foi registada uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma do turismo. Para 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, o governo baixou, em Junho, a previsão de crescimento de 6% para 4%, valores que, entretanto, voltou a rever, agora para mais de 8%.

