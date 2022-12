Cabo Verde pretende desenvolver e diversificar a sua oferta turística

Cabo Verde

Cabo Verde quer desenvolver as potencialidades de cada ilha e diversificar a oferta turística. É o compromisso que resulta da reunião do Conselho de Concertação Territorial que reconhece a necessidade de se fazer uma reconversão económica das ilhas.

Durante a reunião do Conselho de Concertação Territorial foi apresentada a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Regional e Local que é um instrumento que o governo considera importante e que tem por finalidade valorizar o potencial das ilhas através do nível de que cada uma pode dar por forma a contribuir para o crescimento e desenvolvimento económico do arquipélago.

A ministra da Coesão Territorial, Janine Lélis, explicou como deve ser feita a reconversão e integração económica das ilhas cujo nível de crescimento está abaixo daquilo que é a média nacional.

“Lá onde as economias não estão a responder positivamente, nós teremos que entrar através desta estratégia com mecanismos por forma a potencializar os valores e capacidades endógenas por forma a promover esse crescimento económico” disse a ministra da da Coesão Territorial, Janine Lélis, que afirmou que foi apresentado a ideia de um pacto para sustentabilidade do turismo “na perspectiva de todos os municípios poderem fazer melhor aproveitamento dos Fundos de Ambiente e do Turismo para melhorar o bem-estar da população em termos da organização das cidades”.

Durante a reunião do Conselho de Concertação Territorial que reuniu alguns membros do Governo e Presidentes das Câmaras Municipais, a maioria dos autarcas em formato on-line, foi ainda socializada a Proposta de Lei sobre o Sistema de Planeamento do Desenvolvimento Regional e Local.

