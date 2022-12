Cabo Verde lança programa Aldeias Rurais Turísticas para diversificar turismo

Turismo

Cabo Verde lança na ilha de São Nicolau o programa das Aldeias Rurais Turísticas para diversificar a oferta turística do arquipélago apostando também no ecoturismo.

Para diversificar a oferta turística em Cabo Verde, além do habitual “sol e praia”, o Governo tem em curso um programa de valorização turística e ambiental das aldeias rurais, visando maior rendimento para as famílias, maior resiliência das comunidades e um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

No programa estão a ser investidos cerca de 8,2 milhões de euros. São Nicolau é uma das ilhas contempladas e o programa das Aldeias Rurais Turísticas foi lançado no município de Ribeira Brava em São Nicolau pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, no quadro do Programa Operacional de Turismo, no pós-pandemia de covid-19

“É um programa que está no âmbito do POT (Programa Operacional de Turismo) que visa criar 18 aldeias que terã o destino de aldeias turísticas para nós compomos aquilo que é o produto no segmento de turismo de natureza e do ecoturismo” disse o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

O ministro explicou ainda que com este programa vai ser feita a introdução de novas infra-estruturas e melhorias das existentes, designadamente no âmbito da água e saneamento e ainda preparar as populações para melhor acolher os turistas.

Para além de São Nicolau, as ilhas de Santo Antão, Maio, Santiago, Fogo e Brava estão a ser contempladas com o projecto de diversificar a oferta turística do arquipélago com a criação de aldeias turísticas rurais.

