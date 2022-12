Cabo Verde: 69% da população têm acesso aos serviços públicos de saúde

Saúde

Apenas 69% dos cabo-verdianos têm acesso aos serviços públicos de saúde, um número que coloca Cabo Verde abaixo dos países como Argélia, Líbia e Seychelles na rota da Cobertura Universal da Saúde.

Os dados do índice de cobertura de Saúde em Cabo Verde revelam que apenas 69% da população no país tem acesso aos serviços públicos de saúde. Os dados foram divulgados pelo director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, que destacou o esforço que o país tem feito no sentido de permitir que as populações tenham acesso aos cuidados de saúde sem que isso venha a constituir mais um peso no orçamento familiar.

“A abertura de mais centros de saúde, a disponibilização de mais serviços... Ultimamente, por exemplo, tivemos mais a abertura do centro de cuidados intensivos. Tivemos também a melhoria das condições em termos de diálise em São Vicente para dar cobertura e resposta aos doentes da região norte. Uma série de actividades que têm sido feitas para permitir cada vez mais o acesso das pessoas aos cuidados de saúde", afirmou disse Jorge Noel Barreto.

Por sua vez, o representante da Organização Mundial da Saúde, em Cabo Verde, Daniel Kertesz, lembrou que o país já fez muitos progressos na área de saúde materna e infantil, mas há desafios a serem vencidos.

“Registaram-se sobretudo desafios na área de recursos humanos, visto que por ser um arquipélago de 10 ilhas precisamos de mais recursos humanos para a saúde. Ainda temos muito para fazer no controlo dos factores de risco para doenças não transmissíveis, como cardiovasculares, diabetes e respiratórias”, disse Daniel Kertesz, lembrando que o país é o terceiro a nível da África com a taxa de doenças cardiovasculares mais alta.

O representante da OMS em Cabo Verde falava à imprensa, no âmbito de um encontro promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública para marcar, na segunda-feira, o Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde, que este ano foi assinalado sob o lema “Construir o mundo que queremos: um futuro saudável para todos”.

