Cabo Verde: Assinatura com os Estados Unidos de um Memorando no sector da defesa

O Governo cabo-verdiano, assinou, na quinta-feira, 15, em Washington, um Memorando de Entendimento com os Estados Unidos, sobre cooperação em matéria de Defesa. O documento foi rubricado pela ministra de Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde, Janine Lélis, e a Secretária Adjunta da Defesa e dos Assuntos Internacionais dos EUA, Celeste Wallander. Um acordo que vai reforçar a cooperação bilateral cujo objectivo é combater os crimes transnacionais que acontecem na região do Atlântico.

Mediante a assinatura deste Memorando de Entendimento, Cabo Verde e os Estados Unidos da América visam combater o tráfico de droga e a pesca ilegal no Atlântico. Em declarações à televisão pública cabo-verdiana a ministra do Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, explicou as prioridades de Cabo Verde.

"Nós estamos a falar desde a questão de busca e salvamento, fiscalização da nossa zona económica exclusiva, também o combate das actividades ilícitas: pesca ilegal, pirata e tráfico de estupefacientes. Por isso é que eu digo que é numa frente comum, porque são nossas preocupações; assim como são preocupações deles [Estados Unidos] e aqui no fundo é o unir de esforços para que juntos possamos dar uma resposta, cada um contribuindo da sua forma. É importante aqui sublinhar que estamos numa relação onde todos ganham. Cabo Verde ganha com os Estados Unidos e os Estados Unidos ganham com Cabo Verde e por isso existe essa compreensão da importância desta parceira que é algo para ser aprofundado e vai se evoluir ao longo do tempo" disse a ministra da Defesa Nacional de Cabo Verde, Janine Lélis.

O acordo de parceria no âmbito da Defesa assinado entre os Estados Unidos e Cabo Verde reforça a segurança marítima, a capacitação dos recursos humanos, a logística e a manutenção e foi rubricado durante a Cimeira Estados Unidos-África que decorreu em Washington esta semana, entre os dias 13 e 15 de dezembro.

