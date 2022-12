Cabo Verde: “Montanhas constituem fonte de riqueza” para o arquipélago

Cabo Verde

Para Cabo Verde, a protecção das montanhas desempenha um papel crucial na conservação da biodiversidade, na garantia da actividade turística sustentável além de ser um eixo estratégico de desenvolvimento, no combate à pobreza e exclusão social.

Por isso, o arquipélago participou, activamente, nas actividades de 2022 como o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas, cujas acções foram encerradas pelo Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.

O Presidente da República disse ser necessário aumentar as áreas protegidas no país e apelou ao retorno dos programas de reflorestação de outrora. José Maria Neves destacou, também, a fonte de riqueza que representam as montanhas para Cabo Verde.

“Desde logo as potencialidades de desenvolvimento da actividade turística, que quando realizada de forma sustentável, como costuma ser o caso do turismo rural, contribuiu para o crescimento do PIB, ajuda a aliviar a pobreza, promove a inclusão social e apoia na preservação da herança cultural. O turismo de montanhas torna-se um elemento incontornável para assegurar o rendimento das famílias e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, como um factor fundamental na dinamização da economia local fortemente afectada pela pandemia da covid-19” disse o Chefe de Estado, José Maria Neves que discursava, na tarde de sábado, no acto de encerramento de 2022 como o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas, que decorreu no Município do Tarrafal, interior da ilha de Santiago.

José Maria Neves afirmou ainda que as montanhas representam para Cabo Verde “uma fonte de provisão de destacados recursos naturais, como a água, e albergam uma grande parte da fauna e da flora endémica, bem como espécies ameaçadas de extinção”.

Antes, o Presidente da República participou da iniciativa da Câmara Municipal local de plantar árvores fruteiras nas principais avenidas, destacando os efeitos positivos no embelezamento da cidade, mas também na mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou o ano de 2022 como o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas. A iniciativa tem por objetivo garantir o bem-estar das comunidades montanhosas e das planícies, mediante uma conservação e desenvolvimento sustentáveis.

