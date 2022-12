Cabo Verde: Nacionais de Guiné Bissau, Senegal e Portugal representam a maioria dos imigrantes

Cabo Verde

3% da população residente em Cabo Verde é imigrante, revelam dados preliminares do primeiro Inquérito à População Estrangeira e Imigrante realizado no país.

No total são 10 869 estrangeiros a residir em Cabo Verde, o que representa cerca de 3 % da população no país. A comunidade guineense é a maior, representando mais 37% dos imigrantes, seguido do Senegal com 11 % e de Portugal com 9 %. Os nacionais de São Tomé e Príncipe, da Nigéria e da China, representam cada um, menos de 5%.

Os dados provisórios do primeiro Inquérito à População Estrangeira e Imigrante em Cabo Verde foram apresentados, na manhã, desta segunda-feira, com a Presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmem Barros, a destacar o peso da imigração sobre os agregados familiares em Cabo Verde.

O inquérito veio mostrar, por exemplo, que o peso da imigração tem sobre os agregados familiares em Cabo Verde é à volta de 5%, o que isto quer dizer é que em cada 100 agregados familiares em Cabo Verde, 5 têm na sua composição, pelo menos, 1 imigrante ou estrangeiro.

O primeiro Inquérito da População Estrangeira e Imigrante residente em Cabo Verde foi realizado entre os meses de Agosto e Setembro, numa parceria entre Alta Autoridade para a Imigração e o Instituto Nacional de Estatística.

Este inquérito tem por objectivo contribuir para o conhecimento e aprofundamento do fenómeno da imigração em Cabo Verde e traçar um diagnóstico completo e atualizado dos estrangeiros e imigrantes residentes nos vários concelhos do país.

De acordo com a Alta Autoridade para a Imigração os estrangeiros e imigrantes em Cabo Verde estão inseridos em diferentes setores de actividades e têm contribuído para o desenvolvimento económico, social e cultural do país.

