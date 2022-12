Autarca da Praia acusa Mpd de impedir desenvolvimento da capital

Cabo Verde

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, acusa o Movimento para a Democracia, partido nna oposição no município, de estar a impedir o desenvolvimento da capital cabo-verdiana.

Em declarações à imprensa, na sequência da 4a sessão extraordinária especial da Assembleia Municipal da Praia, sobre o balanço do estado do município da Praia, Francisco Carvalho disse que o principal entrave ao desenvolvimento do concelho da Praia é o MPD.

“Aqui na Praia o MPD vota contra tudo. Chumba todas as propostas e não apresenta nenhuma proposta alternativa. Temos de fazer essa referência sem nenhum prazer, mas votaram até contras as luzes de Natal. O principal entrave contra o desenvolvimento do município é o MPD”, afirmou Francisco Carvalho.

O autarca da capital do país disse que, apesar da oposição do MPD, há vários projectos que estão a ser materializados na cidade da Praia, dando alguns exemplos através da cooperação internacional.

“Temos o projecto Impacto de Autarca que está a decorrer em Ponta de Água que tem a ver com a questão das energias renováveis, outro projecto é Praia Inclusiva com a Cooperação Espanhola/ União Europeia que vai permitir 650 casas de banho, aqui na Praia, e a ligação de rede de esgotos e águas”, enumerou o presidente da Câmara Municipal da Praia.

Os vereadores do MPD e dois do PAICV têm acusado o autarca Francisco Carvalho de cometer vários atropelos à lei. E, recentemente, os eleitos municipais do MpD, na Câmara Municipal da Praia, interpuseram no tribunal um recurso contencioso de anulação das deliberações apresentadas e aprovadas pela assembleia municipal. Aguarda-se pela decisão do tribunal.

