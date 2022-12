Aumento dos preços marca Natal em Cabo Verde

Economia

Devido ao aumento de preços principalmente dos bens alimentares, este ano, o Natal será mais comedido para muitas famílias em Cabo Verde.

Em Cabo Verde, não se fala de outra coisa nas ruas, a não ser do aumento dos preços dos bens alimentares. Por isso, muitas pessoas estão a cortar nos presentes, para poderem ter a ceia ou o almoço de Natal em família.

“Se na família era hábito, por exemplo, fazer a trocar de prendas para todos os membros da família, este ano, acordámos que faremos isso somente para as crianças. Uma forma de poupar e não desperdiçar o pouco que temos em algumas coisas que acabam por ser menos importantes” disse, César Ribeiro, um cidadão ouvido pela RFI.

“Vai ser um Natal diferente dos anos anteriores, porque a vida está muito mais difícil, mais cara, mais complicada, mas vamos fazer um esforço, visto que Natal é um período de paz, de amor, de concórdia e de tranquilidade. Vamos pensar nestes aspectos e passar o Natal com menos preocupação” disse a cidadã Alícia Oliveira.

Por sua vez, o membro da direção da Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, Nelson Faria, abordado pela RFI, explicou que a guerra na Ucrânia, as consequências da COVID-19 e as alterações climáticas têm condicionado a vida e o consumo das famílias, mas mesmo em tempos de dificuldades, o povo cabo-verdiano não perde a alegria.

“Uma coisa que caracteriza o povo cabo-verdiano é a sua alegria mesmo em momentos de dificuldades. O povo não se deprime, mesmo nesta altura com as dificuldades tem uma imensa alegria, tem uma imensa vontade em estar em família e de celebrar. Apesar das dificuldades que tem tido, que transcende a vertente consumo e passa para outras vertentes da vida pessoal dos indivíduos relacionado às possibilidades de acesso a outros bens e serviços de consumo imediato nesta época natalícia, mas também dos aspectos complementares da vida. Por exemplo, as pessoas sentem-se hoje mais condicionadas para viajar, alguns dificilmente poderão estar com a família pelo preço dos transportes internos, sobretudo a nível aéreo e a nível marítimo o transporte não é tão regular e isso atrapalha a comunicação interna e interligação das famílias nesta época natalícia" disse o administrador financeiro e membro da direcção da ADECO.

Em Cabo Verde, a taxa de inflação atingiu em Dezembro 8%, o valor mais alto dos últimos 25 anos.

