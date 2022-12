Na sua mensagem de Natal, PM de Cabo Verde mostra-se confiante para 2023

Cabo Verde

Na sua tradicional mensagem de Natal, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que os cabo-verdianos têm razões para estarem confiantes num futuro melhor, enalteceu sobretudo, a atitude empreendedora da juventude Cabo-verdiana e não se esqueceu dos muitos desafios que o arquipélago teve de enfrentar no ano que ainda decorre.

Ulisses Correia e Silva disse que Cabo Verde e o mundo celebram o Natal num ano ainda marcado por crises provocadas pela pandemia da covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Mas, na sua óptica, o país tem sabido tomar as medidas para mitigar os efeitos dessas crises.

”Fizemos um bom combate à pandemia. Investimos na saúde e na segurança sanitária. Atingimos níveis elevados de vacinação. Protegemos empregos, empresas e rendimentos. Assistimos as famílias mais pobres, cuidamos das crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mitigamos os impactos da inflação provocada pela guerra na Ucrânia. Tomámos medidas para evitar que os aumentos dos preços fossem ainda maiores. A nossa acção, reconhecida como exemplar por parte dos organismos internacionais, serve como um bom exemplo daquilo que somos capazes de fazer enquanto Governo e enquanto Nação” disse o chefe de governo cabo-verdiano.

O primeiro-ministro afirmou que os cabo-verdianos devem estar unidos e confiantes num futuro melhor. “É com este espírito de união e confiança que entraremos em 2023. A economia voltou a crescer depois de uma forte queda em 2020. Coloca o país em condições de voltar a criar empregos e reduzir a pobreza. Temos hoje uma juventude com atitude empreendedora que investe na sua formação, inova, cria empresas e cria empregos. É esta mesma juventude empreendedora e talentosa que tem colocado Cabo Verde a competir e a vencer ao mais alto nível no basquetebol, andebol, futebol, boxe, miss internacional e culturismo fitness. É esta mesma juventude empreendedora e talentosa que leva a música, as artes e a cultura de Cabo Verde aos vários cantos do mundo” sublinhou Ulisses Correia e Silva.

O chefe do governo reforçou que os cabo-verdianos têm razões para estarem confiantes. “Superamos as crises, somos um povo resiliente e com ambição de desenvolvimento. Cabo Verde é uma democracia respeitada no mundo. Os parceiros de desenvolvimento, as instituições financeiras internacionais e os investidores confiam em Cabo Verde. Existem dificuldades, sim. Mas trabalhamos arduamente para superá-las e construir um país com qualidade de vida e bem-estar para as pessoas erradicação da pobreza extrema é uma grande prioridade para os próximos anos com acção sobre os rendimentos, a inclusão produtiva e a habitação”, vincou o chefe do executivo.

Na sua mensagem de Natal, não deixou igualmente de destacar o combate a criminalidade na cidade da Praia com o reforço da acção policial e “as operações especiais nos bairros da Praia que vão continuar” garantindo que “aqueles que praticam crimes serão apanhados e punidos”.

Noutra vertente, Ulisses Correia e Silva garantiu que o governo está empenhado em melhorar os transportes aéreos e marítimos interilhas e que “a TACV está a ser recuperada", afiançando que a TACV vai voltar a voar para Boston no próximo ano".

Também, na sua tradicional mensagem de Natal, o primeiro-ministro afirmou que nos próximos anos, Cabo Verde será um país mais resiliente, graças aos investimentos que estão a ser feitos para acelerar a transição energética para tornar o país menos dependente de combustíveis fósseis, na dessensibilização reutilização segura de águas residuais para agricultura, reduzindo a dependência da chuva.

