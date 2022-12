Cabo Verde no Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo

Cabo Verde

A aldeia turística de Fontainhas, na ilha de Santo Antão, participa do Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo da Organização Mundial do Turismo (OMT). A selecção foi feita entre 136 candidaturas de 57 Estados-membros da OMT, tendo sido 32 escolhidas como as melhores aldeias rurais e 20 para um Programa de Upgrade.

A selecção da Aldeia Turística de Fontainhas acontece como resultado do concurso mundial para “As Melhores Aldeias Turísticas 2022”. Cabo Verde concorreu em Junho passado, no quadro do Programa de Valorização Turística e Ambiental das Aldeias Rurais, com três propostas, incluindo a aldeia de Fontainhas.

O autarca de Ribeira Grande e de Santo Antão, Orlando Delgado, em declarações à televisão pública cabo-verdiana, mostrou-se satisfeito com a escolha a Aldeia Turística de Fontainhas para participar do Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo da OMT e destacou algumas intervenções a serem feitas em Fontainhas no quadro do Programa de Valorização Turística e Ambiental das Aldeias Rurais, como o processo da requalificação da estrada de acesso e definição do património local.

“Tem a ver com a própria definição e valorização daquilo que é o património da localidade, ou seja, da tipologia que deve ser construída a nível desta zona. Neste momento, estamos a trabalhar um regulamento, temos plena consciência que muitas casas que foram construídas há já algum tempo carecem do melhor ajuste e enquadramento a nível dessa localidade. E, a parte económica, ou seja, procurar que haja um empoderamento das pessoas que vivem ao longo da aldeia Fontainhas, que neste momento está a perder população", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, Orlando Delgado.

A Aldeia Turística de Fontainhas, em Ribeira Grande, Santo Antão, foi seleccionada pela Organização Mundial do Turismo, (OMT), para participar do Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo, com outras de 20 países, tais como Etiópia, Maurícia, Quénia, Portugal, Itália, Argentina e Japão.

De acordo com a nota do governo, a cerimónia de premiação do Programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo da OMT vai acontecer na Arábia Saudita, de 27 a 28 de Fevereiro de 2023, juntamente com a primeira reunião presencial da rede das melhoras aldeias turísticas do mundo no quadro da Organização Mundial do Turismo.

Em 2015, a edição espanhola da revista da National Geographic elegeu a pequena aldeia de Fontainhas, na ilha de Santo Antão, como o segundo lugar com a melhor vista no mundo, numa lista de 10 paisagens mais deslumbrantes do planeta, entre as quais Bonifácio (França), Ortahisar (Turquia), Agira e Orvieto (da Itália), Montefrio e Castellfollit de la Roca (Espanha), Villars sur Ollon (Suíça) e Vatheia (Grécia).

